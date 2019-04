E’ l’ex consigliere comunale di Palazzo Zanca, Santi Daniele Zuccarello a parlare: “continuano i viaggi -elettorali- per il nostro sindaco. Dopo il tour nella Provincia di Messina a mangiare prodotti eccelsi (a proposito, il Brand Messina?) prende l’aereo a va in Sardegna come se fosse importante per la città. Caro sindaco De Luca FINIAMOLA CON QUESTA CAMPAGNA ELETTORALE”!

“#Messina ha bisogno di un sindaco che si prenda cura della sua Città, che pressi il Governo Regionale per ottenere IMMEDIATAMENTE i 30Milioni di € per il risanamento, che metta alle strette il Governo Nazionale a darci i Soldi che ci spettano per la cura e la prevenzione del Territorio. BASTA con le Foto e le Passerelle”!

“Lo chiedo da cittadino… VOGLIAMO UN SINDACO! Ci dimostri che lo sa fare perché, fino ad oggi, abbiamo visto molto poco se non creazioni di carrozzoni politici, foto e post a limite della decenza e continue campagne elettorali utili solo a sfamare il suo smisurato Ego”!