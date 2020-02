È l’ultimo allarmato sms, ricevuto stamane sul mio cellulare: “Una mia amica e’ tornata dalla Svizzera, ha preso l’aereo a Milano, ed e’ arrivata a Palermo senza alcun controllo”

“Una mia amica e’ tornata dalla Svizzera, ha preso l’aereo a Milano, ed e’ arrivata Palermo senza alcun controllo”. È l’ultimo allarmato sms ricevuto stamane sul mio cellulare. Uno delle centinaia arrivatimi in questi giorni…, scrive oggi il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

Musumeci continua: “e i controlli sanitari obbligatori dello Stato sui passeggeri in arrivo? Assenti o lacunosi, ovunque in #Sicilia: aeroporti, porti, Stretto di Messina. Eppure, qualche idiota specula sul mio invito alla prudenza rivolto ieri ai cittadini delle zone -gialle- a grave rischio di contagio a rimandare di qualche settimana la loro venuta in Sicilia, per la latitanza di misure preventive del governo centrale. Che tristezza! #governoMusumeci #Coronavirus #CoronavirusSicilia #CoronavirusItalia #Covid19 #Covid19Italia Palazzo Chigi – Presidenza del Consiglio dei Ministri Regione Siciliana”.