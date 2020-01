“E meno male, che le regole valgono per tutti”. Chi scrive così, questa mattina su Facebook, è il coordinatore del Movimento Liberi Insieme di Messina Roberto Cerreti.

Cerreti…, prosegue: “ma è normale che giusto qualche altolocata del Comune e forse la persona più vicina a Cateno approfitti del proprio ruolo parcheggiando ogni giorno la propria vettura ad angolo e sulle strisce per i motorini in pieno centro cittadino, in barba a qualsiasi regola e decoro senza subire mai una multa? Boh questo è quello che succede nella nostra Città con questa nuova classe dirigente… vi terrò aggiornati”!