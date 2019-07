E’ quanto chiede il consigliere comunale Libero Gioveni: “quanto si dovrà ancora aspettare per la nomina del Direttore Generale della Messina social city?”.

Gioveni rileva rileva la necessità e anche l’urgenza che questo adempimento venga finalmente definito per una migliore gestione dei servizi e a garanzia dello stesso personale.

Esordisce Gioveni: “continuano infatti i malumori fra i dipendenti della società, perché anche questo mese si stanno registrando i soliti ed ennesimi ritardi nel pagamento degli stipendi! E’ arcinoto il fatto che il Dlgs. 267/2000 stabilisce che le attività gestionali di una società non possono essere svolte dal CdA, per cui una buona organizzazione societaria, nonché tutti gli adempimenti amministrativi e contabili non possono prescindere dal coordinamento di una figura operativa e non “politica”.

Insiste e conclude l’esponente del Pd: “appare quanto meno curioso, che a distanza di ben 5 mesi e mezzo dalla costituzione della società non si sia ancora proceduto, per varie e note ragioni, alla scelta del Manager che dovrà avere il delicato compito di guidare sulla retta via la complessa macchina. Pertanto anziché leggere dell’avviso per la nomina del CdA della nuova Patrimonio S.p.A., avrei preferito prima leggere la notizia della nomina del Direttore Generale della MSC da parte del primo cittadino, a cui chiedo a questo punto di vigilare personalmente, così come sta facendo nei suoi tanti blitz, per capire cosa stia realmente accadendo all’interno della società”.