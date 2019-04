"IL PRECEDENTE CONSIGLIO, FACEVA PELO E CONTROPELO, ALLE SPESE DEI VIAGGI DEL SINDACO RENATO ACCORINTI, OGGI CHE DE LUCA VIAGGIA IN LUNGO E IN LARGO, PERSINO IN SARDEGNA NESSUN ESPONENTE D'AULA SI PONE IL PROBLEMA E LO INTERROGA"

E’ quanto evidenzia in questa nota, l’ex consigliere comunale di Messina, Santi Daniele Zuccarello: “il precedente Consiglio Comunale faceva -pelo e contropelo- alle spese dei viaggi del Sindaco Accorinti. Ricordo ancora la diatriba degli scontrini e dei Kinder che tanto scalpore fece quei giorni. Non partecipai a quel pollaio ma chiesi più volte al sindaco perché tutti quei suoi viaggi istituzionali a spese della Città”!

“Oggi, che il sindaco De Luca viaggia in lungo e largo, persino in Sardegna che, guarda caso, è nello stesso collegio elettorale con la #Sicilia per le prossime europee, nessun consigliere si pone il problema e interroga il sindaco del perché del suo viaggio in Sardegna? Nessuno che chieda con quali soldi è andato e quali benefici porterà alla comunità cittadina questo suo vagare? Il punto è che non esiste una vera opposizione! Tutto funziona purché nessuno metta i bastoni tra le ruote al sindaco De Luca altrimenti, chissà, minaccia altre dimissioni? Insomma, a #Messina il Consiglio Comunale è inconsistente e il sindaco si puo’ permettere il lusso di non giustificare i suoi viaggi, istituzional-elettorali”.