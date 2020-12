Oggi vi do il buongiorno con una bella notizia: “sono stati finalmente liberati i pescatori di Mazara del Vallo, da 108 giorni in un carcere in Libia, sotto la sorveglianza dei militari del generale Haftar”. E’ questo…, l’annuncio odierno fatto su Facebook, dall’onorevole nazionale del M5S… la messinese Antonella Papiro.

La Papiro ha proseguito in tal modo: “questa è la notizia che attendevamo con grande speranza, diventata realtà grazie al lavoro del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, volati a Bengasi per concludere la liberazione. Una grande risposta a chi criticava in maniera sterile”!

“Un grande ringraziamento va anche all’Aise (la nostra intelligence esterna) e a tutto il corpo diplomatico, per il grande lavoro svolto in questa operazione”.

“Un abbraccio ai familiari dei pescatori, che attendono i loro cari insieme alla comunità di Mazara del Vallo. Questo è il regalo di Natale più bello che potessero ricevere”.