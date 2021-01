E’ questo quel che ha esortato a fare ieri da Facebook, il sindaco di Messina Cateno De Luca

E’ questo quel che ha esortato a fare ieri da Facebook, il sindaco peloritano Cateno De Luca: “leggetevi la Sintesi delle risultanze del tavolo Tecnico e ditemi se possiamo permetterci di riaprire le scuole”!

“Menomale che Paolo La Paglia da lunedì 11 gennaio non ci sarà più così potremo riorganizzare l’Asp con un nuovo direttore generale e far funzionare tutti i servizi. Nel frattempo scuole chiuse e sabato decideremo se continuare a tenerle chiuse! Si è concluso oggi alle 18,45 il tavolo Tecnico convocato dal Comune di Messina per l’esame della gestione dell’emergenza Covid in città, la programmazione delle attività di screening e prevenzione e l’adozione di eventuali misure di tutela della salute pubblica”.

Al tavolo, presieduto su delega del Sindaco, dall’Assessore Dafne Musolino, erano presenti per il Comune:

l’Assessore alla pubblica istruzione Laura Tringali; l’Assessore alle politiche Sociali Alessandra Calafiore;

l’Assessore alla protezione Civile Massimiliano Minutoli;

l’Assessore con delega al risanamento e Lavori Pubblici Salvatore Mondello.

Per le società partecipate erano presenti:

il Presidente di Arismè Marcello Scurria;

il Presidente della Messinaservizi Giuseppe Lombardo ed i consiglieri Interdonato e Grasso;

per la Messina Social City Valeria Asquini con la consigliera Simona Romano.

Era inoltre presente il Comandante Vicario della Polizia municipale Commissario Giovanni Giardina.

Al tavolo hanno preso parte personalmente anche:

il Capo di Gabinetto dell’Assessore alla Salute avv. Ferdinando Croce; il Direttore Scientifico dell’IRCCS Neurolesi prof. Placido Bramanti ed il Direttore Generale dott. Vicenzo Barone.

Era presente, collegata in video conferenza, il Commissario territoriale per l’emergenza Covid dott.ssa Marzia Furnari, il D.S. Asp dott. Bernanrdo Alagna, per la Protezione civile regionale era collegata l’arch. Grazia Rosa Cammaroto e per l’Ufficio Scolastico Provinciale la dott.ssa Riccio. Erano inoltre collegati in video conferenza il Papardo con il D.G. dott. Paino ed il Policlinico Universitario con il D.G. dott. Vita.

“I temi affrontati nel tavolo sono stati tanti e lunga ed articolata è stata la discussione ed il confronto tra i partecipanti in merito alle criticità emerse già nei mesi scorsi per le quali era necessario verificare se l’Asp era riuscita a trovare le relative soluzioni, e per la programmazione delle attività che si intende intraprendere a brevissimo termine”.

Di seguito gli argomenti trattati:

1) Aggiornamento andamentl del contagio in Città e nella provincia negli ultimi 20 Giorni. Si è partiti dall’aggiornamento dell’andamento del contagio nella città di Messina.

I dati forniti dal Commissario Covid dott.ssa Furnari, attestano negli ultimi 15 giorni Messina come città con la più alta incidenza (crescita del contagio): “su 10.000 abitanti negli ultimi 15 giorni sono stati rilevati n. pari 44,39 positivi (sempre ogni 10.000 abitanti a Palermo c’è un’incidenza del 21,19, a Catania di 36,28 e Siracusa di 26,18). Il numero dei contagi registrati sempre negli ultimi 15 giorni nella provincia di Messina è pari a n. 2725, a Palermo sono n. 2792, a Catania 3.900 circa, ma il dato se preso in considerazione con riferimento al numero di abitanti nelle rispettive città e province, evidenzia la criticità della situazione a Messina;

2) Aggiornamento Posti Letto Covid di Ricovero Ordinario e Terapia Intensiva. Allarmante anche la situazione relativa ai posti letto disponibili.

Di seguito i dati forniti dai Direttori Sanitari che hanno preso parte al tavolo:

Posti disponibili e occupati degenza ordinaria;

Posti disponibili e occupati terapia intensiva.

Policlinico: disponibili 75 – occup. 58 disponibili 24 – occupati 14;

Papardo: disponibili 35 – occup. 34 disponibili 12 – occupati 8;

Neurolesi: Realizzazione Covid Center a Villa Contino con 15 posti letto di degenza ordinaria e n. 8 di terapia intensiva (attualmente tutti disponibili);

Barcellona P.G.: disponibili 32 – occup. 32 Non ci sono posti di T.I.;

Taormina: risultano 4 posti tecnici ma che non sono attivabili per carenza di personale;

Degenza a bassa criticità: San Camillo… 77 posti disponibili, di cui 38 occupati;

Cappellani: 47 posti disponibili, di cui 41 occupati;

Opus: 42 posti disponibili, di cui 34 occupati.

3) Aggiornamento Covid Hotel Situazione Posti disponibili e occupati:

Località posti disponibili posti occupati

Covid Hotel Trappitello 36 13

Covid Hotel Sant’Agata di Militello disponibili 25 mini appartamenti arredati + altri 25 da arredare. Tutti vuoti al momento.

4) Tamponi Negli Ambiti di Risanamento:

E’ stato ribadito l’impegno dell’Amministrazione ad avviare, entro la fine della settimana, la campagna di screening negli ambiti di risanamento. Si partirà con Rione Taormina, allestendo in prossimità al Rione un punto per l’esecuzione dei tamponi sempre con modalità drive in. La Messina Social City ha manifestato la propria disponibilità a collaborare tramite i propri volontari alla organizzazione e gestione dell’area drive-in. Al Drive in potranno accedere solo le persone che risultano residenti nel rione Taormina secondo gli elenchi già in possesso del Comune di Messina.

Prima di dare avvio alla campagna di screening si condivideranno con il Prefetto gli aspetti relativi alla gestione dell’Ordine Pubblico per ogni eventuale valutazione da parte delle Istituzioni del governo.

Al tavolo è stata condivisa la considerazione che in caso di rilevato contagio, non è possibile fare trascorrere il periodo di quarantena nelle baracche per l’impossibilità di fare rispettare l’isolamento ed il più che concreto pericolo che il contagio si diffonda in modo esponenziale. Si è pertanto stabilito che, partendo dal rione Taormina dove si eseguirà il primo screening, in caso di esiti positivi al tampone, confermati dall’esecuzione del test molecolare, si disporrà che la quarantena venga trascorsa nei Covid Hotel già attivi e che hanno disponibilità di posti. L’avv. Croce si è impegnato a verificare la disponibilità del Presidente Musumeci per la pubblicazione di un nuovo Avviso – sulla scorta di quello pubblicato la scorsa primavera – per il reperimento di posti letto nelle strutture ricettive della città di Messina da utilizzare come Covid Hotel. Dopo il rione Taormina si procederà con le medesime modalità nei successivi ambiti, fino ad esaurimento.

I tempi sono evidentemente serrati ed occorrerà la massima sinergia da parte dell’Amministrazione regionale per consentire di fronteggiare gli esiti della campagna di screening dei residenti negli ambiti di risanamento. Si tratta di circa 8 mila persone che verranno sottoposte ad esame test tampone per cui, attendendosi in via prudenziale anche un dato del 10% di soggetti positivi al Covid, si rende necessario individuare il prima possibile i posti da adibire a Covid Hotel.

5) Realizzazione Tamponi Modalità Drive In Area Ex Gazometro: Esiti Sopralluogo del 5/01/2021. A seguito di ulteriore sopralluogo eseguito nella mattinata odierna dall’Assessore Musolino, sono state puntualizzate le ulteriori misure per la gestione dell’Area ex Gazometro in modo da evitare la congestione veicolare del traffico all’esterno dell’Area che ha determinato nei giorni scorsi, in alcune fasce orarie, problemi alla viabilità cittadina. La Caronte e Tourist ha dato la disponibilità all’utilizzo di parte del serpentone, che fungerà da area di stoccaggio per i mezzi in attesa di esecuzione del test. L’Area dovrà essere gestita dagli operatori della Protezione Civile e dell’ASP in modo tale da evitare che anche questa area di attesa temporanea arrivi a saturazione, evitando dunque che si congestioni il traffico all’esterno. E’ stata stabilita una modalità di comunicazione prioritaria tra gli operatori dell’Area e la Polizia municipale che si occuperà di gestire la viabilità all’esterno ma sarà comunque sempre pronta a prestare assistenza all’interno dell’Ex Gazometro nel caso in cui ciò si rendesse necessario. Per tale ragione è stato convenuto che sarà garantito un presidio fisso della Polizia Municipale con cambio turno sul posto.

Dall’8 gennaio 2021, quindi, prenderà avvio nell’Area Ex Gazometro la campagna di screening su base volontaria della popolazione messinese. Per accedere all’Area sarà necessario prenotarsi telefonando al numero di protezione civile 0902866 o al numero verde 800300303. Il COC si occuperà di ricevere e registrare le prenotazioni che verranno trasmesse ogni sera alla Protezione Civile Regionale e Asp per verificare che i test vengano eseguiti solo ai soggetti previamente prenotati. Il numero massimo di prenotazioni giornaliere sarà di 1.200 tamponi. Le attività si svolgeranno dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

6) Avvio Attività di Screening per gli Studenti degli Istituti Superiori

L’Assessore Tringali si occuperà, di concerto con la Città Metropolitana, di acquisire la disponibilità all’esecuzione dei test tampone per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Le modalità di esecuzione dei test saranno sempre quelle con drive-in. In base alle adesioni che perverranno dagli Istituti scolastici si stabilirà se tale campagna verrà eseguita nelle aree drive-in già esistenti (Ex Gazometro e Stadio san Filippo) oppure collocando dei gazebo nelle aree esterne degli stessi istituti scolastici che hanno spazi disponibili. I test sono rivolti a tutta la popolazione scolastica, intesa come Studenti, personale docente, personale amministrativo, tecnico e personale comunque impiegato nell’ambito scolastico. Il Commissario Covid dott.ssa Furnari ha chiesto al Comune di Messina la disponibilità a fare sottoscrivere agli Studenti una dichiarazione con autocertificazione in merito con la quale attestino se hanno contratto il Covid. Su tale richiesta l’Amministrazione si è dichiarata disponibile chiarendo che trattandosi di dati sensibili, gli stessi potranno essere comunicati solo su adesione volontaria e con garanzia del rispetto delle disposizioni di legge in tema di trattamento dei dati sensibili. L’Asp provvederà ad elaborare un form che verrà poi comunicato al Comunicato.

7) Realizzazione Usca Scolastiche per il Personale Scolastico

Il Commissario Covid dott.ssa Furnari ha manifestato la disponibilità dell’ASP a realizzare e garantire due Usca scolastiche destinate permanentemente all’esecuzione di test tamponi per la popolazione Scolastica, chiedendo al Comune di Messina di individuare un locale nel quale ospitarle a titolo di comodato d’uso gratuito. L’Amministrazione ha accolto di buon grado tale dichiarazione e si attiverà per l’individuazione degli spazi, fermo restando che, in via prioritaria, si procederà all’attivazione dei drive-in Scolastici.

8) Gestione Rifiuti – Utenze A e A1

L’Asp di Messina ha ammesso formalmente di non riuscire a gestire il servizio di raccolta rifiuti delle utenze A, cioè dei soggetti sottoposti a quarantena in quanto risultati positivi al tampone. Nel corso del tavolo tecnico, infatti, è pervenuta al Protocollo generale del Comune la nota prot. 1010/21 del 5/01/2021 con la quale l’ASP di Messina ha comunicato al Sindaco che la ditta affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti categoria A ha rappresentato “l’estrema difficoltà a poter espletare in maniera puntuale il servizio relativamente al Comune di Messina essendo quello più interessato all’incremento esponenziale dei positivi Covid-19 in isolamento domiciliare”, facendo presente che a fronte di 1000 utenze complessive riesce a gestire con tempestività e puntualità 600 utenze settimanali e quindi ben oltre la disponibilità precedentemente manifestata per 350 utenze settimanali e chiedendo infine di potere circoscrivere il raggio di azione dei ritiri da effettuarsi ai soli 28 Comuni della Provincia Regionale di Messina, già destinatari del servizio, escludendo quindi il capoluogo. A fronte di tale dichiarazione, dunque, l’Asp –con nota a firma del D.G. La Paglia – ha chiesto al Comune di provvedere, ai sensi dell’art. 2 comma 3 dell’Ordinanza n. 2/rif del 25/9/2020, ad effettuare direttamente il servizio in questione tramite il proprio Gestore Messinaservizi Bene Comune, anticipando fin da ora che – come prescritto in Ordinanza – i costi del servizio resteranno comunque a carico della stessa Asp che offre un rimborso per il detto servizio entro il valore massimo di € 50,00 oltre IVA a singolo prelievo, quale costo unitario ad utenza in atto corrisposto alla Ditta Medieco Servizi, già affidataria del servizio in questione.

La Messinaservizi ha confermato la propria disponibilità all’esecuzione di tale servizio, come aveva già manifestato al tavolo del 18 dicembre 2020, chiarendo al contempo che il servizio potrà prendere avvio solo quando Asp sarà in grado di fornire un elenco aggiornato in tempo reale delle utenze A e delle Utenze A1. Difatti, con riferimento alle utenze A1, per le quali finalmente in data 31/12/2020 il Commissario Covid ha trasmesso l’elenco munito di password per l’accesso, il Presidente Lombardo ha contestato al Commissario Covid che su 32 nominativi indicati, ben 12 erano soggetti in atto positivi al Covid, i cui rifiuti dunque non erano classificabili come A1 ma come rifiuti di categoria A. L’elenco comunicato dall’Ufficio commissariale è risultato inattendibile a seguito dei controlli esperiti dalla MsBC che sono stati trasmessi con nota prot. 197 del 5/01/2021 dalla quale è risultato che su un totale di 32 utenze segnalate come utenze A1, sono risultati 12 casi positivi 12, per 9 casi è risultato che la ditta incaricata dall’Asp aveva già provveduto al ritiro dei rifiuti cat. A, per n. 2 casi si era in attesa del ritiro rifiuti da oltre 20 giorni da parte delle ditta affidataria del servizio, è inoltre risultato un caso positivo in famiglia e un coniuge positivo in un altro nucleo familiare. Inoltre 5 persone non sono risultate rintracciabili e per altre 2 è stato accertato che avevano completato il periodo di quarantena. Il Presidente Lombardo ha dunque comunicato che è necessario che gli elenchi siano controllati ed aggiornati quotidianamente per consentire che il servizio si svolga nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza per i lavoratori e per la stessa collettività. Il Commissario Covid si è impegnata a dedicare almeno una unità di personale che, a giorni alterni, si occupi della revisione ed aggiornamento degli elenchi categorie A e A1. Il Commissario Covid ha inoltre chiarito che, a seguito di approfondimento sul testo dell’Ordinanza 2Rif del 25/9/2020, si considerano come rifiuti categoria A, sia quelli prodotti dai soggetti risultati positivi a test molecolare, sia quelli prodotti dai soggetti risultati positivi a tes tampone rapido in quanto l’esperienza ha dimostrato che l’attendibilità del test tampone rapido è pari al 75% e dunque non v’è ragione di attuare una differenziazione nel trattamento dei rifiuti. L’Amministrazione ha accolto con soddisfazione tale risoluzione del Commissario, che era stata già oggetto di un primo dibattito al tavolo del 18 dicembre 2020 nel quale era stata sollevata la questione relativa all’elevato rischio di trattare come utenze A1 i rifiuti di soggetti sottoposti a tampone molecolare e che, per la maggior parte dei casi, sarebbero stati dichiarati positivi accertati nel tempo occorrente all’esecuzione del test molecolare. Pertanto su tale aspetto si è accolta con soddisfazione la dichiarazione del Commissario che si pone nel solo di una proficua collaborazioni tra le istituzioni.

9) Ripresa Attività Didattica di Presenza: Sulla ripresa dell’Attività Didattica di Presenza non si registrano concreti passi in avanti ma dichiarazioni di principio che l’Amministrazione intende sottoporre a verifica puntuale anche in considerazione dell’elevata incidenza del numero di contagi a Messina. Con riferimento infatti al tracciamento dei contatti stretti dei soggetti contagiati ed all’attività di contact tracing, che l’Asp non ha mai avviato e che hanno messo in crisi tutto l’ambito scolastico, il Commissario Furnari ha dichiarato che l’Asp si è dotata di un nuovo software che consentirà finalmente di espletare tali attività, ma che ancora non è entrato in funzione data la pausa delle vacanze natalizie. Allo stesso modo, per quanto riguarda l’attivazione del numero verde dedicato alle scuole, è giunta la comunicazione dell’esistenza di un numero verde 800954433 che tuttavia non è stato comunicato all’utenza e dunque non risulta essere utilizzato. L’avv. Croce sugli aspetti relativi alla ripresa dell’Attività Didattica di Presenza – che inizierà per gli Istituti comprensivi l’8 gennaio e per gli Istituti Superiori l’11 gennaio – ha anticipato che domani 6 gennaio 2021 è prevista una convocazione del Comitato tecnico scientifico al quale prenderanno parte l’Assessore Lagalla e l’Assessore Razza e nel quale si discuterà dell’approvazione di specifici protocolli per la gestione dei contagi in ambito scolastico per ogni Provincia, tenendo conto anche dell’andamento del contagio. Il tavolo verrà dunque aggiornato all’esito di tale seduta del Cts non disponendo al momento di alcun elemento certo che consenta di escludere la diffusione del contagio nell’ambito scolastico o che ricorrano le condizioni per potere affermare che siano state risolte le precedenti criticità.