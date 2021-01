E’ stata impugnata innanzi al Tar di Catania (dove sara’ depositato un atto con il carattere della urgenza), l’ordinanza del sindaco di Messina Cateno De Luca… “Stiamo tutti a casa”

Articolo, tratto da: “www.messinaoggi.it”.

Impugnata l’ordinanza ultra restrittiva del sindaco Cateno De Luca.

Un commerciante messinese, titolare di un ritrovo del centro cittadino, ha dato mandato ad un legale esperto in diritto amministrativo di impugnare il provvedimento del sindaco Cateno De Luca che vieta anche l’asporto in bar e rosticcerie a partire da domani (per chi legge oggi 18 gennaio 2021 ndr).

L’atto urgente sará depositato con il carattere dell’urgenza al Tar di Catania e il pronunciamento è atteso entro pochi giorni.