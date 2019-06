“E’ stato approvato oggi dalla Commissione Finanza e Bilancio della Camera l’emendamento che chiede l’apertura di un fondo da 20 milioni di euro”, a scriverlo è il senatore leghista Stefano Candiani

IL PARLAMENTARE DELLA LEGA, AGGIUNGE: "PER IL 2019 E DA 35 MILIONI ANNUI DAL 2020i AL 2033 PER I COMUNI METROPOLITANI IN DISSESTO

Ecco il comunicato stampa, diramato oggi dal senatore Stefano Candiani: “è stato approvato oggi dalla Commissione Finanza e Bilancio della Camera l’emendamento che chiede l’apertura di un fondo da 20 milioni di euro per il 2019 e da 35 milioni annui dal 2020 al 2033 per i Comuni metropolitani in dissesto. Tra questi Catania, in dissesto con 1,6 miliardi di euro di debiti”.

Soddisfatto il Sottosegretario di Stato del Ministero dell’interno, con delega alla Finanza degli Enti Locali, Candiani: “lo avevamo promesso ai catanesi e l’abbiamo fatto. Oggi siamo molto contenti di vedere l’entusiasmo di tutti attorno all’approvazione di questo emendamento. Anche di chi, se non ci fossimo imposti si sarebbe limitato al problemi dei conti di Roma. Ma i cittadini di Catania sanno chi ha lavorato per trovare una soluzione e chi oggi esulta dopo mesi passati a guardare alla finestra”.

L’impegno su Catania,e su altre città in difficoltà, era stato garantito dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini: “la linea che abbiamo imposto – prosegue Candiani – è precisa: non doveva esistere un Salvaroma ma un ‘Salvacomuni’. E oggi possiamo, a ragione, dire che grazie all’aver imposto quella linea Catania e altri Comuni possono ricominciare a guardare al futuro. #fattinonparole #buonsenso”.