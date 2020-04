E’ stato consegnato stamane al reparto di terapia intensiva dell’ospedale Papardo di Messina un ventilatore polmonare donato dalla Senatrice Grazia D’angelo e dall’Onorevole Francesco D’Uva, entrambi esponenti del Movimento 5 Stelle.

Una iniziativa nata dalla volontà dei parlamentari messinesi che destinando le proprie risorse a beneficio dell’intera collettività, hanno contribuito “a sostenere la sanità pubblica in un momento di così grave emergenza” come commentato dal Direttore Generale dell’A.O. Papardo Mario Paino “ringraziamo i parlamentari per questo importante gesto che fortifica ancora una volta il nostro Ospedale per fronteggiare l’emergenza coronavirus”. Si tratta di un ventilatore polmonare di ultima generazione, in grado di eseguire tecniche di ventilazione d’avanguardia per la gestione clinica dei pazienti con insufficienza respiratoria acuta. Il ventilatore è stato affidato al direttore del reparto di Rianimazione e va ad aggiungersi agli altri ventilatori dell’azienda.

“Abbiamo voluto trasmettere la nostra concreta vicinanza alla città di Messina anche attraverso questa donazione. Ringraziamo tutto il personale del Papardo per l’importantissimo lavoro che svolge quotidianamente al servizio della collettività”, dichiarano i parlamentari D’Angelo e D’Uva.