“È stato riformulato, in Commissione a Montecitorio, un mio emendamento al decreto Milleproroghe, al quale la maggioranza ha dato parere favorevole, per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”. Così oggi, Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia.

La Siracusano, ha proseguito: “il termine per l’assunzione di personale non dirigenziale è stato, dunque, prorogato al 31 dicembre 2020… interesserà i lavoratori che abbiano maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Avevamo chiesto una proroga di tre anni, ma questo è comunque un risultato davvero positivo. Forza Italia continuerà nel suo impegno per una pubblica amministrazione efficiente, con un precariato sempre più limitato e per avere dipendenti pubblici responsabilizzati dall’importante ruolo che quotidianamente svolgono al servizio del Paese”.