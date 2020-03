“É stato trasmesso sia a noi che all’Asp, l’elenco delle persone che sono state visitate che abbiamo contattato per mettersi anche loro in quarantena”.  

“Abbiamo avuto notizia di un anestesista che solo nella giornata di mercoledì ha svolto servizio presso il centro diagnostico di Fiumara e CHE È RISULTATO POSITIVO AL COVID-19…”. A parlare cosi’ oggi e’ il sindaco di Santa Teresa di Riva Danilo Lo Giudice.

Lo Giudice spiega: “tutti i dipendenti dopo le opportune comunicazioni, sono posti in stato di quarantena insieme ai familiari, così come anche è stato trasmesso sia a noi che all’Asp l’elenco delle persone che sono state visitate che abbiamo contattato per mettersi anche loro in quarantena…”.

“Ho chiesto anche l’elenco di tutte le persone che mercoledì sono state presso il centro diagnostico al fine di porre anche loro in stato di quarantena in via precauzionale, benché non siano entrate direttamente in contatto con il medico. Al di là di questo, come vedete in un attimo si puo’ scatenare un putiferio, non è un gioco, non pensate che questa situazione riguardi altri e non noi perché in un attimo può diventare letale per tutti. Dovete rimanere a casa, non dovete uscire”.