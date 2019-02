Ecco il pensiero, del sindaco di Messina Cateno De Luca: “Questo è il vero scandalo della Città Metropolitana”

Il primo cittadino Metropolitano Cateno De Luca, attraverso questo testo mette in evidenza quello che secondo lui è il vero scandalo della ex Provincia Regionale e scrive su Facebook: “non essere uniti contro i soprusi che lo Stato consuma ai danni del territorio mortificando le autonomie locali. Oltre 350 milioni di euro bloccati e che rischiamo di perdere per mettere in sicurezza scuole – strade – ponti ed altre importanti infrastrutture per la Città ed i comuni della provincia di Messina”.

“Il danno erariale causato per il pagamento degli stipendi di Oltre 700 dipendenti su circa 900 che non riescono a fare più il proprio lavoro da quasi due mesi. Lo stato di incertezza che regna sovrana da oltre due anni sul futuro dei dipendenti e dei servizi erogati dalla Città Metropolitana per le scellerate scelte del precedente governo regionale siciliano. Il prelievo forzoso dello Stato che ruba alla città metropolitana le proprie risorse per finanziare il debito pubblico e per soli 12 milioni di euro (a tanto ammonta lo squilibrio 2018) ne blocca oltre 350 milioni per investimenti”.

“MI DISPIACE PER TUTTI I COLORO CHE ADORNANO LA LOGICA DEL TIRARE A CAMPARE SULLE SPALLE DEI CITTADINI! Io non ci sto! Non accetto più di erogare stipendi a vuoto! DOMANI ALLE ORE 10.00 ci vediamo sui gradini di entrata (sbarrata perché non entra nessuno!) della Città Metropolitana per la conferenza stampa. Attendo i leoni da tastiera e tutti i giornalisti per confrontarsi sul merito della questione”.