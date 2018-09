Ecco la verità della sindaca di Roma Virginia Raggi, sulla bufala delle auto blu

In questo articolo seguono le dichiarazioni della sindaca Virginia Raggi, prima cittadina d’Italia, per dare le corrette informazioni ai cittadini.

La Raggi, scrive che: “quella delle auto blu è una bufala. Non abbiamo acquistato nuove auto blu ma abbiamo risparmiato ben 577 mila euro per i prossimi 48 mesi”.

Il Comune di Roma, come tutti gli enti, ha delle auto di servizio che non sono le auto blu date ai politici: “sono i mezzi che i dipendenti di Roma Capitale usano per svolgere servizi fuori dalle sedi, come ad esempio effettuare sopralluoghi o controllare i lavori. Ecco a cosa servono le auto di servizio”.

“In vista della scadenza della Convenzione Consip per la fornitura di auto di servizio a noleggio, il Campidoglio ha aderito a una nuova Convenzione che, come la precedente, consentirà di sostituire parte della flotta (parco auto) con vetture meno inquinanti”.

“Per la prima volta Roma Capitale noleggerà 20 autovetture elettriche a emissioni zero. Le altre vetture avranno invece un motore Euro 6. Risparmiamo i soldi dei cittadini mentre costruiamo il futuro di Roma. Questo è solo l’inizio di una nuova era ad emissioni zero”.