Ecco l’appello lanciato su Facebook dal sindaco di Messina, avvocato Cateno De Luca: “Diventa anche tu sentinella del decoro urbano”

“Diventa anche tu sentinella del decoro urbano”. Questo è l’appello che ha lanciato su Facebook il sindaco di Messina, avvocato Cateno De Luca.

Questa è la prosecuzione del testo di De Luca: “taglie per i trasgressori e premi per chi manda le segnalazioni! Da lunedì 7 ottobre sarà finalmente attivo il numero whatsapp 3356619438 per segnalare alla Polizia Municipale ogni infrazione e ogni condotta illecita alle quali i cittadini assistono ogni giorno. Il servizio verrà gestito mediante personale della Centrale Operativa specificatamente dedicato a ricevere e lavorare queste denunce on line:

basterà mandare la foto con la segnalazione, accompagnata da un breve messaggio di testo che indichi il luogo, la data e l’ora in cui si è verificato il fatto e la Centrale Operativa inoltrerà la segnalazione alla sezione competente”.

“Attraverso questo numero potranno quindi essere segnalati sia gli abbandoni di rifiuti per strada, che le macchine in divieto di sosta o la presenza di venditori abusivi, o ancora eventuali assenteisti cronici magari beccati a mangiare il cornetto al bar durante l’orario di lavoro. Ogni segnalazione, dopo essere stata ricevuta, verrà trasmessa alla sezione di Polizia Municipale competente, che svolgerà gli accertamenti necessari ad elevare la multa al responsabile”!

“Ogni settimana la Centrale Operativa dovrà consegnare un report sulle segnalazioni ricevute per consentire di verificare quali e quante di esse siano state verificate dagli Uffici e si siano trasformate in sanzioni contestate ai trasgressori. Inoltre, proprio per incoraggiare i cittadini a svolgere questo ruolo di vere e proprie sentinelle del decoro urbano è allo studio l’adozione di uno strumento che riconoscerà al cittadino, per ogni segnalazione andata a buon fine, un bonus sotto forma di sconto o esenzione nel pagamento dei servizi comunali (tari, acqua, cosap, etc… etc…)”.