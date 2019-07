Ecco, le affermazioni del consigliere comunale di Messina Alessandro Russo dopo la sua azione simbolica odierna, contro l’ordinanza antiaccattonaggio e antibivacco firmata dal primo cittadino: “La multa la pagherò” [Video]

Ecco, le affermazioni del consigliere comunale di Messina Alessandro Russo dopo la sua azione simbolica odierna, contro l’ordinanza antiaccattonaggio e antibivacco firmata dal primo cittadino, che lo ha invitato a pagare una sanzione di 200,00 € per essersi finto lavavetri: “la mia risposta al sindaco De Luca… la multa la pagherò”.

“Ma l’ordinanza non solo è sbagliata ma è anche inapplicabile. In un’ora, in pieno centro, non è venuto nessun vigile a sanzionarmi…”!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156961541595091&id=635380090