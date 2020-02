“Ecco l’ordinanza di sanificazione, di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado”. L’ha diffusa questo pomeriggio, il sindaco di Messina Cateno De Luca, pubblicandola in un post su Facebook.

De Luca, ha proseguito: “domani mattina sarà fatto un analogo provvedimento, per gli istituti superiori che si trovano nei comuni della provincia di Messina che non hanno effettuato in queste settimane la sanificazione degli ambienti scolastici”.

Ecco la conclusione del messaggio esteso dal primo cittadino: “domani sera la commenteremo nella nostra diretta FB delle ore 22:30”.