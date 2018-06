22 giugno 2018 – Da via Tommasi Melchiorre a Gazzi (ME) il professore Placido Bramanti (candidato del centrodestra messinese), unitamente al proprio staff che lo ha condotto a disputare il ballottaggio di domenica 24 giugno, come previsto è in diretta per la chiusura della propria campagna elettorale.

