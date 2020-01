Elezioni Malta, Alessandro Magistro (Sicilia): “Con il nuovo Premier i giovani saranno protagonisti in Europa”

“Ho personalmente inviato un messaggio al neo primo ministro maltase, Robert Abela, al quale in mattinata ho inviato gli auguri alla luce dei primi risultati di questa notte. Sono felice che Malta ha il suo nuovo Premier, il quale rappresenta non solo i giovani maltesi ma anche il presente e il futuro per molti cittadini europei che vedono queste elezioni con grande entusiasmo. Malta come la Sicilia è al centro del Mediterraneo, dimostrando di avere a cuore la cooperazione e il miglioramento dei rapporti con i paesi europei, attraverso iniziative di richiamo internazionale”. Così in una nota Alessandro Magistro, già presidente dell’Assemblea delle consulte siciliane, il quale a fine mese sarà a Malta con i suoi collaboratori per incontrare le Istituzioni locali e programmare progetti di cooperazione internazionale.

Ringraziamenti anche dal consigliere municipale di Malta K. Schembri già membro dello staff per il progetto “Malta al centro del Mediterraneo” che si congratula con Alessandro Magistro perché sta portando avanti un progetto rilevante tra i due Paese. Di fatto, con l’elezione di Robert Abela, il laburista Schembri intravede una nuova stagione all’insegna delle politiche giovanili, che possano finalmente avere un ruolo di primo piano in Europa.

Conclude il consigliere: “ringrazio anche Chris Fearne, per la sua candidatura e il suo contributo al Partito Laburista e al Paese”.