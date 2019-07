Elvira Amata (Fratelli d’Italia), membro della Commissione Sanità dell’Assemblea Regionale Siciliana: “Sono lieta di comunicare che ieri abbiamo approvato all’Ars il disegno di legge di cui sono firmataria”

Così l’onorevole Elvira Amata (Fratelli d’Italia), membro della Commissione Sanità dell’Assemblea Regionale Siciliana, commenta il provvedimento che prevederà l’obbligatorietà di inserimento delle figure di infermieri pediatrici nei reparti sanitari dedicati all’assistenza dei minori: “sono lieta di comunicare che ieri abbiamo approvato all’Ars il disegno di legge di cui sono firmataria relativo al riordino del settore dell’assistenza nelle aree pediatriche”.

Spiega il deputato regionale: “il DDL sottolinea l’esigenza di rendere obbligatoria la presenza di operatori sanitari specializzati (ossia gli infermieri pediatrici) in quei reparti che specificatamente si occupano della cura dei più piccoli. Professionalità qualificate vanno a nostro avviso impiegate necessariamente per migliorare l’offerta rivolta ai minori nelle aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliere Universitarie e i Presidi Ospedalieri della Regione. Ció consentirebbe, da una parte, di rendere più efficiente e specifica l’assistenza dei pazienti, dall’altra di garantire a chi ha intrapreso un percorso di studi determinato, uno sbocco nel mondo del lavoro che oggi, paradossalmente, non è affatto scontato, nonostante la peculiarità del ruolo”.

Conclude Amata: “auspichiamo che adesso la discussione giunga presto in aula per essere affrontata dall’Assemblea, con l’augurio di una pronta e trasversale approvazione”.