Emergenza Coronavirus, Cannistrà (M5S-ME): “Ho inviato ieri sera una pec di sollecito al Sindaco e agli Assessori di riferimento (Politiche Sociali e Protezione Civile)”

"LA RICHIESTA, HA LA FINALITÀ, DI CHIEDERE LA ATTIVAZIONE DI MISURE PER SOSTENERE LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ"

“Ho inviato ieri sera una pec di Sollecito al Sindaco e agli Assessori di riferimento (Politiche Sociali e Protezione Civile) per attivare, tempestivamente, Misure di Supporto alle Famiglie in Difficoltà, colpite duramente dall’isolamento sociale, al fine di dare risposte concrete all’emergenza causata dal coronavirus”. Lo ha scritto in un Comunicato odierno, la consigliera comunale di Messina del M5S, Cristina Cannistrà.

La Cannistrà ha proseguito: “le famiglie necessitano di beni di prima necessità, ma anche di riparazioni domestiche per poter svolgere azioni di vita quotidiana, già fortemente limitata”.

Serve istituire una regia pubblica che metta in rete le Istituzioni con le organizzazioni sociali operanti sul territorio, affinché si:

➡️ provveda alla costituzione di una Centrale Unica di erogazione di aiuti alimentari che coinvolga tutte le organizzazioni del volontariato sociale;

➡️ attivino misure di sostegno economico, anche attraverso la modifica del piano operativo Pon

Metro.

