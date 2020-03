Emergenza Coronavirus, Tommaso Calderone (FI – ARS): “Ho donato il mio stipendio di parlamentare all’ASP 5 di Messina per l’acquisto di caschi protettivi per terapia intensiva”

A seguito della mobilitazione pubblica avviata per supportare le Aziende Sanitarie della provincia a fronteggiare l’emergenza Coronavirus, oggi anche l’A.S.P. di Messina ha ricevuto la prima donazione; il deputato regionale Tommaso Calderone ha voluto donare l’intero stipendio di parlamentare relativo al mese di marzo 2020, per l’acquisto dei nuovi caschi respiratori, da destinare all’Ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto. Le apparecchiature saranno utilizzate per ventilare i pazienti meno gravi, evitando così di occupare posti letto di terapia intensiva. Per quanti, privati e Associazioni di Comuni, hanno già fatto pervenire richiesta di conoscere le modalità di donazione l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, che ringrazia per il nobile gesto, comunica che si può contribuire utilizzando il conto corrente bancario IBAN IT12W0100516500000000218700 intestato A.S.P. Messina; il bonifico dovrà contenere la seguente causale: Donazione Emergenza Coronavirus.