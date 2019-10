“Emergenza occupazionale, ed incremento del flusso di emigrazione”. Lo evidenzia in una nota, il parlamentare regionale piddino, onorevole Franco De Domenico.

Ecco, come prosegue il deputato dell’Ars: “le anticipazioni del rapporto Svimez 2019 sull’economia del mezzogiorno, confermati dalla ricerca UNICEF -il silenzio dei neet, giovani in bilico tra rinuncia e desiderio-, ribadiscono come la dinamica occupazionale meridionale costituisca un vero e proprio allarme sociale oltre che economico del quale devono farsi carico tutte le forze politiche a prescindere dalla loro collocazione”.

I dati non ammettono tentennamenti: “la Sicilia ha la più alta percentuale di Neet (Not in education, employment or training, ossia di giovani che non studiano, non lavorano, né cercano un lavoro attraverso la formazione) del Paese, e inoltre, evidenziano una divaricazione tendenziale tra Mezzogiorno e Centro-Nord. Infatti, negli ultimi due trimestri del 2018 e nel primo del 2019, gli occupati al Sud si sono ridotti complessivamente di 107 mila unità (-1,7%), mentre nel Centro-Nord risultano incrementati di 48 mila unità (+0,3%)”.

Sempre per Svimez la precarietà aumenta al Sud e si riduce nel Centro-Nord: “i settori nei quali si registra il divario maggiore in termini di occupazione complessiva sono: i servizi (-13,5%), l’industria (-8,9%) e il comparto della sanità e dei servizi alle famiglie. Questa divaricazione si conferma, peraltro, nel settore agricolo siciliano con un crollo del 4,2%, che desta una forte preoccupazione considerato che nello stesso periodo il settore agricolo in Italia è cresciuto dello 0,6%, confermando il primo posto del paese in Europa”.

Le conseguenze immediate: “dal Mezzogiorno negli ultimi 15 anni sono emigrati oltre 2 milioni di siciliani, di cui 132.187 nel solo 2017, un vero esodo biblico che comporta una prospettiva di impoverimento e invecchiamento generalizzato della Regione e di rapido spopolamento, soprattutto dei più giovani e dei più istruiti”.

“Nell’ultimo anno, come evidenziato in diversi atti ispettivi presentati in cui ho sollecitato un intervento più deciso del Governo regionale, il numero delle vertenze occupazionali che hanno interessato il territorio regionale siciliano ha raggiunto livelli intollerabili, per cui ho presentato due interrogazioni all’assessore alla Famiglia, alle Politiche sociali e del Lavoro, Antonio Scavone e all’assessore all’Agricoltura, allo Sviluppo Rurale e alla Pesca Mediterranea, Edy Bandiera, sollecitando concreti provvedimenti al fine di fronteggiare l’aggravarsi dell’emergenza occupazionale nella Regione e per sapere quale sia la strategia del Governo regionale in tema di politiche di sostegno all’occupazione e di contrasto della emigrazione giovanile”.