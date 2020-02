“Ennesimo spettacolare annuncio di De Luca che pre-minaccia dando il pen-ultimatum su assessori e dirigenti che non siano all’altezza del compito”. A scrivere questo su Facebook, è stato oggi il consigliere comunale del PD di Messina, Alessandro Russo.

Ecco come ha proseguito Russo: “bene, sarà l’ennesima scenetta per fare polverazzo sui social. Di assessori non all’altezza e con prove provate ce ne sono abbastanza, li indichiamo da tempo e le carte e i fatti parlano chiaro. Andrebbero sostituiti e andavano sostituiti da tempo. E invece, piuttosto che farlo, si preferisce ancora una volta l’effetto annuncio, la scenetta sui social. Che ce frega se intere deleghe a problemi seri della città stanno letteralmente -fetendo- da mesi…”.