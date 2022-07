Testo…, tratto da… www.blogsicilia.it!

Entra nel vivo il tour per le Presidenziali di Barbara Floridia in Sicilia: la sottosegretaria al ministero della Pubblica istruzione, candidata 5 stelle alle presidenziali per la coalizione del fronte progressista sarà oggi nelle province di Enna e Caltanissetta e sabato nel Trapanese, prima del primo confronto con Claudio Fava e Caterina Chinnici in programma a Palermo domenica prossima alle 18. La Floridia, in provincia di Enna e Caltanissetta, sarà venerdì 8 luglio al mercato di Leonforte per un incontro con i cittadini, poi incontrerà il comitato pro ospedale. Nel pomeriggio si sposterà a Catenanuova e a Centuripe. In serata a Caltanissetta. Sabato il tour si sposta nel trapanese. A Erice l’incontro con il sindacato SGB – Auditorium Pagoto per poi andare a Castelvetrano e Alcamo dove è in programma un incontro coi cittadini.

Chi è Barbara Floridia

Barbara Floridia è candidata per il Movimento 5 Stelle alle primarie del centrosinistra. E’ nata a Messina il 5 febbraio 1977. Laureata in Lettere moderne, è stata docente precaria dal 2000 al 2007. Dal primo marzo del 2021 è sottosegretario al ministero dell’Istruzione nel governo di Mario Draghi. Eletta al Senato alle elezioni politiche del 2018 con il Movimento 5 Stelle, Barbara Floridia è vice capogruppo dal 31 ottobre 2019.

Il confronto tra i tre candidati

Si avvicina la data delle Presidenziali dei progressisti del prossimo 23 luglio che eleggeranno il candidato o la candidata alle prossime elezioni regionali. Nella giornata di domenica a Palermo il primo confronto Chinnici-Fava-Floridia, i tre candidati.

La prima di 6 assemblee

Si tratta della prima assemblea tematica con i tre candidati della coalizione progressista alle “Presidenziali22”, Caterina Chinnici per il Partito Democratico, Barbara Floridia per il Movimento Cinque Stelle e Claudio Fava. Il confronto, che si articolerà sui temi dell’antimafia, dell’anticorruzione e della trasparenza, si terrà a partire dalle ore 18 al PYC (Palermo Youth Centre), che si trova all’interno di Villa Trabia a Palermo.

Il confronto in diretta streaming

A moderare il dibattito con i 3 candidati, i giornalisti Mario Barresi del quotidiano La Sicilia e Miriam Di Peri, di Repubblica. Il confronto sarà anche trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook di Claudio Fava (facebook.com/ClaudioFava2022), del Movimento 5 Stelle Sicilia (facebook.com/MoVimento5StelleSicilia) e del PD Sicilia (facebook.com/pdsicilia).Le presidenziali prevedono 6 confronti, incluso quello di domenica: lunedi 11 a Ragusa, il 17 ad Agrigento, il 18 a Messina, il 20 a Gela e il 21 a Catania. Tutti gli incontri inizieranno alle ore 18. Il voto è in programma sabato 23 luglio. Per votare occorre registrarsi, entro il 21 luglio, sul portale www.presidenziali22.it (sia per il voto online sia per il voto ai gazebo).