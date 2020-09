HA SCRITTO COSÌ QUESTA MATTINA, IL SINDACO DI MESSINA CATENO DE LUCA, RIFERENDOSI AL MILITARE 40ENNE DELLA GUARDIA COSTIERA, AURELIO VISALLI DI VENETICO, MORTO SABATO POMERIGGIO A MILAZZO, PER SALVARE UN 15ENNE NELLE ACQUE IN TEMPESTA

Ha scritto cosi’ questa mattina il sindaco peloritano Cateno De Luca, per ricordare il militare (40enne di Venetico) della Guardia Costiera, morto sabato pomeriggio nel mare di Milazzo, per salvare un 15enne nelle acque in tempesta: “Eroe della Patria”!

“Aurelio Visalli sicuramente era cosciente che stava per rinunciare alla propria vita per salvarne altre. Diventa immortale chi lascia la vita terrena nel fare il proprio dovere perché rimarra’ il fulgido esempio scolpito nei nostri cuori e nelle nostri menti”.

“Ai familiari di Aurelio le più sentite condoglianze da parte della Città di Messina e della Città metropolitana di Messina”.