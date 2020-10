“Erogare al più presto i contributi che le famiglie attendono dal lockdown”. Ad evidenziarlo in un documento inviato al primo cittadino peloritano Cateno De Luca e pubblicato oggi su Facebook, è la consigliera comunale pentastellata Cristina Cannistra’.

La Cannistra’ aggiunge: “nota urgente al Sindaco ad intervenire affinché vengano al più presto erogati i contributi stanziati per aiutare le famiglie a coprire le spese per gli affitti delle abitazioni e a rimborsare le somme versate per il pagamento delle bollette dei servizi essenziali, per le quali le richieste datano ormai a mesi fa”.

“Due le interrogazioni, presentate lo scorso mese di giugno, nella quale si chiedeva, anche, il motivo per cui l’Amministrazione avesse scelto questo il metodo di rimborso successivo, che è parso da subito poco adeguato poiché ha costretto le famiglie, già in stato di necessità, a dover anticipare le risorse che, ad oggi, nella grande maggioranza dei casi non sono state rimborsate”.

“Alcuni esercenti, inoltre, hanno comunicato ai messinesi di aver -sospeso la FAMILY CARD per il mancato rimborso delle fatture da parte del Comune di Messina-, lasciando i più bisognosi in stato di difficoltà. I fondi nazionali erogati dal Governo, gli unici finora arrivati a sostegno delle famiglie per far fronte a questa emergenza, dovevano aver già soddisfatto le necessità dei richiedenti, invece, ad oggi, molte famiglie continuano a restare in attesa, molte le segnalazioni pervenute”.

“Necessario risolvere la situazione prima possibile, pagando i fornitori e consentendo a tutte le famiglie messinesi di accedere al buono alimentare e al rimborso di utenze e affitto”.