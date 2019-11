Esplosione Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo (FI-PPE): “Senza parole, alla famiglia delle vittime il mio cordoglio”

“Due esplosioni e poi fiamme e morte. Non ci sono parole per descrivere quanto accaduto ieri nel messinese, a Barcellona Pozzo di Gotto. Il mio cordoglio va alla famiglia delle vittime coinvolte in questa tragedia. Per i decessi accertati la mia preghiera, con la speranza che il numero non salga ulteriormente. Per i feriti, in particolar modo per il figlio del proprietario della ditta di fuochi pirotecnici, in gravi condizioni per salvare la madre, la mia vicinanza per l’estremo gesto di coraggio”.