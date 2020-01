“Esprimere solidarietà ad una collega deputata, che per avere fatto scelte politiche è stata travolta da insulti non è un rituale stanco, ma un doveroso atto di vicinanza che non puo’ e non deve mancare mai, un modo per continuare a ribadire un netto no all’odio sessista”. Si esprimono così le deputate dell’Intergruppo donne di Monte Citorio per manifestare la loro solidarietà alla collega Rachele Silvestri, ricoperta di ingiurie dopo essere uscita dal M5S.

Continuano e concludono, le parlamentari: “si puo’ non essere d’accordo con la scelta fatta dalla Silvestri, ma questo non puo’ autorizzare nessuno ad inveire contro di lei con commenti irripetibili. A Rachele, il nostro abbraccio”.