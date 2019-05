Europee 2019: il compiacimento del Gruppo consiliare della Lega, della Città Metropolitana di Messina

Al termine delle Elezioni Europee 2019, il Gruppo consiliare della Lega della Città Metropolitana di Messina, si compiace per il brillante risultato ottenuto e ringrazia gli elettori per la loro comprensione del delicato momento economico e politico.

Dino Bramanti (capogruppo) unitamente ai consiglieri Giovanni Scavello e Pierluigi Parisi, specificano in una nota: “continuiamo a portare avanti in Consiglio Comunale le attività della Lega, con impegno e competenza”.

Ed ancora: “il prof. Dino Bramanti ha confermato al senatore Stefano Candiani il massimo impegno in ambito comunale e se necessario anche provinciale, per rappresentare la vicinanza sua e della Lega, anche ai bisogno dei cittadini. La prossima consultazione per l’elezione indiretta dei consiglieri Provinciali sarà un altro importante momento di confronto a cui corrispondere i migliori contributi”.