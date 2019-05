Europee 2019, Tommaso Calderone (FI-Ars): “grazie a tutti, abbiamo conseguito in Provincia di Messina un risultato straordinario”.

“Giuseppe Milazzo vince insieme a noi. Quasi ventimila preferenze! Milazzo il candidato più votato d’Italia, dopo Berlusconi. Ora, lavoreremo per la naturale evoluzione di Forza Italia. Con me e con Giuseppe in Europa ci sarete tutti voi”.