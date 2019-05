Europee, Stefano Pellegrino (FI): “Milazzo anche in Europa saprà rappresentare il nostro territorio”

“LA SUA ELEZIONE E' STATA LA DIMOSTRAZIONE CHE NESSUN ALTRO CANDIDATO AVREBBE POTUTO, MEGLIO DI LUI, FARLO PER L’ITALIA E LA SICILIA”

A riferirlo è il presidente della Commissione Affari Istituzionali all’ARS, on. Stefano Pellegrino: “ad una grande e stimolante avventura è seguita una straordinaria vittoria. Sono certo che Giuseppe Milazzo saprà, anche in Europa, coltivare l’amore, la dedizione e l’affetto per noi Siciliani. Del resto, sono testimone della massima competenza e della grande umanità che contraddistinguono ogni suo comportamento”.

Conclude il parlamentare: “la provincia trapanese, che ho l’onore di rappresentare all’Ars, ha manifestato grande apprezzamento per la candidatura di Giuseppe ed è pronta ad affiancarlo nel corso delle battaglie nelle quali si impegnerà con la consueta abnegazione. La sua elezione è stata la dimostrazione che nessun altro candidato avrebbe potuto meglio di lui rappresentare l’Italia e la Sicilia nella Nostra Europa. Caro Giuseppe, ad maiora semper”.