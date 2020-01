Ex Hotel Riviera di Messina, Matilde Siracusano (FI): “Riscritta una bella pagina”

“Con l’acquisto dello storico Hotel Riviera, può finalmente essere scritta una bella pagina della storia di Messina, consegnando alla città una struttura riqualificata non solo dal punto di vista architettonico ma soprattutto funzionale. Il progetto di rilancio che prevede parcheggi, attività commerciali, asili nido e alloggi per giovani coppie indigenti, dimostra che la politica, se è del fare, può rendere un servizio alla collettività. Un plauso al sindaco metropolitano, Cateno De Luca che in sinergia con l’assessore Falcone sta creando le condizioni per la riqualificazione di questi spazi consegnando ai cittadini luoghi più belli e vivibili”. Così la deputata di Forza Italia alla Camera, on. Matilde Siracusano.