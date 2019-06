Ex Province, il Movimento Liberi Insieme rappresentato da Roberto Cerreti, sul sindaco di Messina

Ex Province, il Movimento Liberi Insieme, rappresentato da Roberto Cerreti, interviene per commentare le festose dichiarazioni del sindaco di Messina Cateno De Luca: “ma veramente pensa che siamo così cazzoni? Giusto per informazione, il Parlamento siciliano in ogni seduta approva decine di ordini del giorno che non sono assolutamente vincolanti e non obbligano il Governo in nulla”.

“Si tratta solo di una dichiarazione di intenti non vincolante e che tecnicamente non serve a nulla, ma questo chi è stato parlamentare sicuramente lo sa bene, coma la sa bene chiunque abbia una media cultura istituzionale”.

“Trovo oltremodo offensivo far passare quest’atto per una vittoria di un territorio, già abbondantemente preso in giro nel tempo. Unico dato positivo il ripristino della dieta corretta del sindaco”.