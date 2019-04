Fabio Morabito (Associazione Radici-ME): “Di anno in anno la Città dello stretto ha visto trasformare la Fiera Campionaria in un mercatino scoperto che vive qualche giorno di agosto”

A parlare così, è il presidente dell’Associazione Radici Fabio Morabito: “di anno in anno la Città dello stretto ha visto trasformare la Fiera Campionaria in un mercatino scoperto che vive qualche giorno di agosto, grazie alle straordinarie tradizioni messinesi”.

Morabito prosegue: “l’Associazione Radici ritiene che sia giunto il momento che la Città Metropolitana di Messina abbia una vera fiera e non con tutto rispetto un parco giochi all’aperto e qualche bancarella. Perché mai Verona o Milano tanto per fare un esempio, devono avere delle fiere che lavorano tutto l’anno e Messina, con la sua provincia, porta della Sicilia, non deve avere una simile occasione? Perché mai a Milano e devono proporre la degustazione della granita siciliana e Messina non può avere una sua fiera enogastronomica che illustri al mondo intero che cos’è una granita piuttosto che un cannolo o un arancino?”.

Fiera enogastronomica ma non solo ovviamente: “una fiera che sia operativa tutto l’anno e che si occupi di enogastronomia ma anche di tutt’altro… ingegneria, motori, arte, mostre e tanto altro. Nonostante i lavori che stanno interessando l’attuale fiera, Radici ritiene che sia di fondamentale importanza ricercare sul territorio un luogo adatto per realizzare una fiera Internazionale a tutti gli effetti, in cui gli operatori commerciali possono confrontarsi creando lavoro e consumi e che veda Messina con la sua Provincia assoluta protagonista”.

“Un ubicazione con parcheggi, collegata strategicamente e che dunque possa dare un respiro economico alla Città e alla Provincia. Ovviamente la Fiera di viale della Libertà potrebbe ospitare eventi, soprattutto estivi, mantenendo la sua straordinaria poesia messinese”.