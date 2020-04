Fabrizio Pignalberi leader del Movimento Più Italia, risponde duramente a chi lo contesta sui social gettando fango

Il leader del Movimento Più Italia, Fabrizio Pignalberi, ha dovuto ancora una volta, rispondere ai cosidetti -leoni da tastiera- per le polemiche sorte, a seguito dell’iniziativa #doniamounamascherina, targata Piu’ Italia, precisando: “Sono addolorato che, in questo momento delicato e drammatico per tutti, debbo confrontarmi con i miei nemici che non perdono occasione per attaccarmi”.

Infine, il Presidente Nazionale conclude, sorridendo: “Non sono meravigliato, perché sono sempre le solite persone che mi criticano. Ormai sono abituato. Loro non hanno voglia di fare nulla, ne’ di proporre alternative. Continuo pero’ a meravigliarmi dei loro seguaci che comunque non esistono, perché ne conto solo uno”.