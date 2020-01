Fabrizio Pignalberi (leader di Più Italia), non sbaglia un colpo

CENTRA I CANDIDATI ALLE REGIONALI IN EMILIA ROMAGNA E IN CALABRIA.

Il Movimento Più Italia ringrazia il leader Fabrizio Pignalberi, i candidati di FdI, sostenuti dal sodalizio politico in Emilia Romagna, Marco Lisei e Marta Evangelisti, nonché il commissario regionale incaricato, Simona Giuliani, per l’ottimo risultato ottenuto.

Anche in Calabria il ruolo del Movimento Più Italia è stato fondamentale per eleggere il consigliere regionale, Filippo Pietropaolo, grazie all’impegno del responsabile nel territorio della Regione… per questa formazione politica, ovvero Pino Natale ed a quello di Wanda Ferro (coordinatrice regionale di FdI). #Piùitalia – #PresidenteNazionaleFabrizioPignalberi – #Lisei – #evangelisti – #pietropaolo – #emiliaromagna – #calabria.