Fabrizio Pignalberi, presidente nazionale del Movimento Piu’ Italia, un sodalizio che ha la sua Sede principale a Frosinone, si difende dalle accuse e dalle diffamazioni che gli vengono mosse [Video]

Fabrizio Pignalberi, presidente nazionale del Movimento Piu’ Italia, un sodalizio che ha la sua Sede principale a Frosinone ma e’ presente in tutto il Paese… si difende dalle accuse e diffamazioni che gli vengono mosse… sul web da alcuni personaggi che gli attribuiscono una qualifica professionale (quella di avvocato) da lui mai svolta evocando per la sua persona imminenti condanne… circostanza questa non veritiera.

Per rispondere alle falsita’, ha deciso di diffondere ieri un filmato sulla pagina Facebook della formazione politica da lui presieduta.