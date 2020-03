Facendo seguito alle pressanti e giustificate istanze provenienti da Sant’Agata di Militello e da tutto il comprensorio dei Nebrodi, interviene l’On. Franco De Domenico del Partito Democratico, all’Ars

Facendo seguito alle pressanti e giustificate istanze provenienti da Sant’Agata di Militello e da tutto il comprensorio dei Nebrodi -dichiara l’On. Franco De Domenico del Partito Democratico- voglio comunicare che ho avuto la possibilità di un ampio confronto con l’Assessore per la salute Ruggero Razza, nel quale ho rappresentato, con la dovuta determinazione, la necessità di rivedere la scelta di destinare il presidio di Sant’Agata interamente all’emergenza Covid-19, in quanto ciò priverebbe un intero comprensorio dei servizi sanitari indispensabili, specie in questo momento.

Non ce lo possiamo permettere! Anche se l’emergenza non può essere sottovalutata e tutti dobbiamo contribuire. Ma negare i servizi sanitari ospedalieri ad un enorme bacino di comuni, in prevalenza montani e distanti dagli altri presidi è inaccettabile! Con lo spirito di collaborazione istituzionale che deve caratterizzare, a maggior ragione in questo disastro, l’ho invitato a valutare personalmente, una soluzione che, comunque, escluda la chiusura del Presidio e la continuità dei servizi sanitari erogati. Sono convinto che ci riusciremo!