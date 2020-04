Fallimento dell’Italia, Siracusano (FI-parlamentare della Camera dei deputati): “E’ l’unica cosa chiara e deliberata, fatta da #Conte”

“L’unica cosa che è chiara è che #Conte ha decretato deliberatamente il #fallimento dell’Italia senza uno straccio di voto parlamentare, come se la democrazia fosse un optional”! Lo ha scritto in un post odierno su Facebook, la deputata nazionale di Messina, afferente al Gruppo di Forza Italia, Matilde Siracusano.

La Siracusano, ha aggiunto: “presidente ma ci rendiamo conto che molte imprese non riusciranno più ad aprire, che perderemo centinaia di migliaia di posti di lavoro, che si morirà di fame, che molte persone si ammaleranno di depressione? I cittadini sono molto più capaci ed intelligenti di come lei ritiene per sapersi adeguare alle norme di sicurezza che occorrono… andare oltre è una follìa! Altro che prestiti con garanzia dello Stato che oltretutto non vengono concessi…, si affretti ad erogare risorse a fondo perduto ed a sospendere tutti i tributi, non per due mesi ma finché gli italiani non riprenderanno ad incassare”.