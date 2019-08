“Fare ricadere sulla Terza Circoscrizione di Messina, parte della responsabilità per la mancata passeggiata storica dei Giganti Mata e Grifone a Camaro non rende giustizia al lavoro che se pur con mille difficoltà e a volte indifferenza i consiglieri portano avanti giornalmente”

A parlare in una nota il consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto: “fare ricadere sul Quartiere, parte della responsabilità per la mancata passeggiata storica dei Giganti Mata e Grifone a Camaro non rende giustizia al lavoro che se pur con mille difficoltà e a volte indifferenza i consiglieri portano avanti giornalmente”.

Cacciotto prosegue: “l’Amministrazione ha fatto sapere che la Circoscrizione, invitata a pronunciarsi sulla questione, non ha offerto alternative. In realtà la Circoscrizione, informata solo nelle ultime settimane della decisione, ad avviso dello scrivente una scelta politica, ha trasmesso all’Amministrazione una delibera chiedendo il mantenimento della storica tradizione Cammarota e cittadina. L’Amministrazione non può trincerarsi ne’ dietro la Circolare Gabrieli ne’ tantomeno su una diversa soluzione della Circoscrizione. È troppo facile fare ricadere la responsabilità sulla Circoscrizione quando nascono delle polemiche. La Circoscrizione non ha risorse e poteri dispositivi e nei limiti delle proprie competenze ha deliberato che Mata e Grifone salissero a Camaro come da tradizione. La scelta dell’Amministrazione è dunque solo e soltanto politica. Ritengo inoltre che insistere sul discorso che sarebbe stato necessario impiegare risorse economiche e di uomini per garantire la passeggiata dei Giganti, mette in evidenza che è possibile sacrificare decenni e decenni di storia in un quartiere che ha delle alte criticità. Sono convinto che un simile sacrificio non sarebbe stato fatto se la manifestazione avesse interessato il centro città”.

Conclude Cacciotto: “rimane la delusione, sol perché anziché dare valore alle origini, radici e tradizioni si cancellano con un colpo di penna. Una preventiva organizzazione, nei tempi e modi previsti avrebbe portato sicuramente ad un risultato diverso”.