Festeggiamenti al Mercato Coperto Muricello di Messina, per Dafne Musolino [Video]

Le componenti del Comitato donne, hanno festeggiato ieri sera, al Mercato Coperto Muricello di Messina, il risultato ottenuto dall’assessore della Giunta De Luca, Dafne Musolino candidata alle Elezioni Europee del 26 maggio scorso.

A fare gli onori di casa ci ha pensato Helga Corrao di Informadonna, che rivolta alla Musolino ha riferito: “festeggiamo questo meraviglioso risultato che tu hai ottenuto, a prescindere poi se si è raggiunto l’obiettivo o meno. Perchè siamo orgogliose, di te come amica, di te come donna, di te come professionista, di te come politica”.

La Musolino ha poi letto un pieghevole fatto stampare dagli organizzatori, nel quale di lei hanno scritto: “la tua professionalità, dedizione e impegno ti hanno certamente distinta nel raggiungimento di questo grande risultato e consenso elettorale per le Europee 2019. Ma è certamente il tuo essere e saper essere una donna a 360 gradi a darti quella marcia in più. Noi ci siamo state e ci saremo”.

Il video si puo’ vedere, collegandosi al link in basso.

https://www.facebook.com/domenica.barbaro.5/videos/2593547047341877/