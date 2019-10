Figuccia contro il Presidente Micciché, Siracusano (FI): “Ha sbagliato partito, forse crede di stare al M5S”

“Le dichiarazioni di Figuccia contro il Presidente Micciché sono in realtà dichiarazioni contro tutta la Sicilia perché consolidano un’immagine deteriore della nostra Regione. Qualcuno lo avvisi che cercare qualche attimo di celebrità attraverso una comparsata televisiva alimentando la belva dell’antipolitica può aiutare a saziare il proprio ego ma non risolve alcun problema per i cittadini. Forse Figuccia pensa di essere un attivista del M5S anziché dell’Udc? Ha dimenticato di far parte della maggioranza di governo alla Regione? Non pensa Figuccia che il futuro dei siciliani, come il loro giudizio sui politici, dipenda dalle proposte e dalle soluzioni ai problemi concreti e non invece dalla capacità di soffiare sul fuoco della rabbia sociale? Così dichiara il deputato di Forza Italia alla Camera, on. Matilde Siracusano, a seguito del video rilasciato ieri dall’on. Vincenzo Figuccia nel quale attacca il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, on. Gianfranco Micciché, colpevole a suo modo di rubare il futuro ai siciliani”.

Conclude la parlamentare: “da siciliana, sono sconcertata da tali invettive. Il futuro dei miei conterranei non è minato dal Presidente Micciché, che, per capacità ed autorevolezza riconosciute a livello nazionale, è una risorsa per la Sicilia, ma da coloro i quali continuano a cavalcare una stucchevole demagogia che mira a sollevare sterili polemiche”.