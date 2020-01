“Finalmente ho avuto modo di guardare il video tanto discusso, girato sulla neve da #Salvini (con la collaborazione della sua compagna), in risposta all’episodio che ha visto #Papa Francesco come protagonista”. Lo annuncia oggi su Facebook, la portaVoce messinese alla Camera dei Deputati per i 5 Stelle Antonella Papiro.

La Papiro spiega: “esattamente qual è il messaggio che vorrebbe esprimere? Dove sarebbe l’ironia in quella pseudo scenetta? Dovremmo in qualche modo sorridere o trarre spunto per i suoi buoni propositi? Gentilmente aiutatemi voi, perché proprio non l’ho compreso”.

Conclude la Papiro: “piuttosto, quello che vedo io è un -personaggio- che invece di pensare a trarre il meglio dal delicato ruolo che gli è stato affidato, perde il suo tempo offendendo anche l’intelligenza di chi lo segue. Ed io che mi facevo scrupoli a non rendere pubblico (proprio per non offendere) uno dei più bei regali che ho ricevuto per Natale”!