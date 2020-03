“Finalmente, la frana in via Militare Bisconte verrà sistemata”. Lo evidenzia in una nota pubblicata su Facebook, il consigliere della Terza Circoscrizione di Messina del Gruppo dei 5 Stelle, Alessandro Geraci.

Geraci, continua: “oggi ho presenziato al tavolo tecnico come rappresentante della 3°municipalità , in cui è stato definito che a breve partiranno i lavori per la messa in sicurezza del tratto franato da tempo. Il cantiere non durerà molto ma ovviamente creerà dei brevi rallentamenti alla viabilità, (invito tutti alla massima collaborazione)”.

“A margine dell’incontro ho anche chiesto che venisse ripristinata in tutta la via la pubblica illuminazione, considerato i notevoli disagi che stanno vivendo i residenti costretti a parcheggiare l’auto lontana dalla propria abitazione per via del divieto di sosta forzato dai lavori sul torrente Bisconte/Catarratti”.