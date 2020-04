Finanziaria 2020, approvato un emendamento di Forza Italia per lo Stop ai canoni dei pascoli, (Caputo-Ars): “E’ un concreto aiuto”

Dopo essere stato approvato all’unanimità in Commissione Attività Produttive all’Ars, anche la Commissione Bilancio da il via libera all’emendamento presentato dal deputato regionale di Forza Italia, on. Mario Caputo, che prevede fino al 31 dicembre 2020 la sospensione dal pagamento dei canoni per la concessione di terreni agricoli adibiti a pascoli. Si attende soltanto il voto definitivo dell’Aula che non dovrebbe riservare sorprese stante che anche in Commissione Bilancio e’ stato votato all’unanimita’ con il voto favorevole anche dell’Assessore alla Agricoltura, Edy Bandiera.

“L’emendamento e’ stato predisposto per venire incontro ad un comparto produttivo importante per la Sicilia – afferma il Parlamentare – come quello della Agricoltura e della Pastorizia, che oggi versa in uno stato di profonda crisi, al punto tale che il Governo regionale ha chiesto la dichiarazione dello stato di Crisi. Infatti il provvedimento ‘Cura Italia’ varato dal Governo nazionale non ha previsto alcuna norma a sostegno della Agricoltura e in particolare per la Pastorizia. Con il paradosso che i nostri agricoltori ed allevatori non soltanto continuano a subire gravi danni, anche a causa della siccità, ma dovevano versare le somme per il pagamento dei canoni per l’uso dei terreni adibiti ad attività agricole e per l’utilizzo dei pascoli”.

“Abbiamo recepito le numerose istanze che erano pervenute al Gruppo di Forza Italia e in Commissione Attività Produttive da parte di aziende agricole, allevatori e associazioni espressioni dell’agricoltura siciliana. Dopo il voto del Parlamento – conclude Caputo – i nostri agricoltori saranno sollevati da un ulteriore esborso in un momento di grande difficoltà. Ringrazio l’Assessore Edy Bandiera per l’autorevole sostegno all’iniziativa parlamentare, a tutto vantaggio per agricoltori e allevatori siciliani”.