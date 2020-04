Finanziaria 2020, approvato un emendamento di Pellegrino (FI-Ars) per il contributo di 10 milioni ai trasporti marittimi

È stato approvato dalla Commissione Bilancio all’Ars l’emendamento alla legge finanziaria proposto dall’on. Stefano Pellegrino, presidente della Commissione Affari Istituzionali al Parlamento siciliano, che prevede di estendere ai noleggiatori e locatori di natanti, nonché ai trasportatori marittimi di passeggeri – codice ATECO ditte 50.1 – il contributo di 10 milioni di euro già disposto a sostegno delle attività di trasporto su gomma non di linea – taxi, ncc, servizi di piazza etc.

“L’estensione del beneficio ai servizi di trasporto passeggeri in mare – afferma Pellegrino – costituirà un sostegno fondamentale ed indispensabile per i titolari delle suddette attività – si consideri che questi sono prevalentemente abitanti e residenti nelle Isole Minori – oltremodo pregiudicati dalla crisi economica e dal contingente lockdown, oltre che dalla marginalità territoriale. Inoltre, la manovra garantirà efficienti servizi di trasporto per il turismo isolano. Del resto, le Isole Minori costituiscono un patrimonio unico da tutelare e valorizzare ed i cittadini che vi abitano hanno diritto di beneficiare degli stessi servizi di cui usufruiscono gli abitanti dell’Isola maggiore”.