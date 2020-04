Finanziaria 2020, Forza Italia presenta emendamento in materia di emolumenti arretrati ai forestali, Calderone (FI): “Con tale iniziativa blocchiamo il meccanismo di restituzione”

Il gruppo parlamentare di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, con il suo Capogruppo, on. Tommaso Calderone ha presentato un emendamento al ddl n. 733 (Legge di stabilità 2020/2022) affinché sia sanata la pendenza a carico dei lavoratori forestali, che nel 2009 hanno percepito emolumenti per i quali – a seguito di sentenza – ne è stata stabilita la restituzione. A sottoscrivere la proposta promossa da Forza Italia, anche il deputato dell’Udc, on. Vincenzo Figuccia.

“I forestali dovrebbero restituire tali emolumenti – afferma il Capogruppo Calderone. Nel 2009 i lavoratori hanno di fatto percepito arretrati che non gli spettavano. Allo stato attuale, a seguito di una sentenza che contempla il meccanismo della restituzione di quanto loro percepito, Forza Italia ha presentato un emendamento che sana il pregresso. Un atto dovuto specie in tale periodo emergenziale”.