Finanziaria 2020, Pellegrino (FI): “Rilancio agricoltura e pesca sono priorità”

“Nella legge di stabilità in discussione in questi giorni, saranno previsti corposi interventi finanziari per l’Agricoltura e la Pesca, grazie al lavoro di concertazione del gruppo di Forza Italia con l’ottimo assessore al ramo, Edy Bandiera. Nel concreto, sarà incentivato ed agevolato il credito agrario per prestiti di conduzione e su capitale circolante, anche in vista della nuova campagna agricola. I meccanismi di agevolazione al credito saranno quelli già ben sperimentati ed adottati con la nota Legge 13 del 1986. Sarà mia cura, considerato il drammatico stato di crisi del settore agroalimentare, ittico ed agrituristico, di insistere perché la nuova Legge di stabilità preveda che parte dei finanziamenti siano concessi a fondo perduto”. Lo afferma il deputato di Forza Italia all’Ars, on. Stefano Pellegrino.