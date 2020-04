Finanziaria , Lo Giudice a Governo regionale: “Fondi extra-regionali 2021-2027 unica via d’uscita”

Si sono appena conclusi i lavori della commissione bilancio, dopo la brusca interruzione di ieri sera che aveva evidenziato delle criticità rispetto alle coperture previste sulla manovra per i fondi extra regionali.

Per superare tale criticità, oggi in commissione bilancio è stato proposto dall’on. Lo Giudice la possibilità di considerare i fondi extra-regionali della prossima programmazione 2021-2027.

“Siamo soddisfatti – dichiara Lo Giudice – che il Governo abbia preso in considerazione la proposta di estendere le eventuali coperture mancanti, sia per ciò che concerne gli interventi in itinere sia per ciò che riguarda le necessità dell’emergenza covid, anche sulla programmazione futura.

“Stiamo affrontando una fase storica delicatissima e quindi non ci possiamo permettere il lusso di tenere risorse ingessate. Con l’emendamento di riscrittura del Governo – continua Danilo Lo Giudice- andrà avanti tutto ciò che è immediatamente spendibile e il resto via via sarà comunque mantenuto, senza creare difficoltà anche agli interventi che sono in corso di definizione.”

“L’intuizione del collega Lo Giudice – gli fa eco il collega Udc Vincenzo Figuccia – ha consentito di poter aggrapparci ad un’ancora di salvataggio quanto mai necessario in questo momento difficile per la sicilia ed i siciliani”.